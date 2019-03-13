Санкт-Петербург, 13 марта, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Владельцы хостелов и малых отелей Санкт-Петербурга считают достижением тот факт, что Совет Федерации сегодня, 13 марта, отклонил закон о запрете гостиничных услуг в жилых домах, предложив Госдуме созвать согласительную комиссию и отложить вступление закона в силу до начала 2020 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная в Петербурге

Как сказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального отделения некоммерческого партнерства «Лига хостелов» по Петербургу Алена Енова, врио губернатора Александр Беглов направил соответствующее письмо экс-губернатору Петербурга, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко незадолго до голосования.

«С одной стороны, это маленькая победа для представителей малого бизнеса — мы понимаем, что все-таки не зря мы работали, и нас государство услышало. Что, конечно, не может не радовать. И на городском уровне — письмо было от господина Беглова госпоже Матвиенко, и на федеральном уровне», — говорит Енова.

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Тем не менее даже отсрочка до 1 января 2020 года дает бизнесу не очень много пространства для маневра, утверждает она. Планировать свою деятельность и развитие предприниматели в таких условиях не могут. Тем более что главный идеолог закона, депутат Галина Хованская, уже заявила, что Госдума может преодолеть вето Совета Федерации.

«Сделки по жилому фонду все встали — покупка, продажа помещений, ремонт и прочее. Народ не понимает, зачем им вкладывать деньги. Расселение коммуналок и перевод в нежилой фонд — остановилось точно так же. Ведь это долгая и дорогая история, например, нужно будет делать отдельный вход — а значит, делать дверь вместо одного из окон — технически во многих зданиях Петербурга это невозможно», — отмечает Алена Енова.

Она подчеркивает, что, если горизонт планирования деятельности гостиничного бизнеса сокращается до годового — это нежизнеспособно для предпринимательства. По ее словам, даже если все малые средства размещения завтра же найдут немалые деньги на перевод жилых помещений в нежилые и понесут заявления куда следует, вряд ли ответственные сотрудники справятся с таким потоком: в городе работают более 3,5 тысячи таких хостелов и малых отелей, 80% из них расположены в жилых домах — большинство в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах.

«За девять месяцев этого сделать невозможно. Нужно понимать, что изменение статуса помещения занимает не менее полугода, да и малому, семейному бизнесу неоткуда достать нужную сумму в одночасье, придется копить или брать кредиты», — добавляет Енова.

Напомним, ранее в своем комментарии ИА REGNUM глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич заявил, что власти города намерены помочь петербургским хостелам и другим малым средствам размещения остаться в правовом поле даже в случае окончательного принятия закона о запрете гостиничных услуг в жилых домах.