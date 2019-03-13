Брюссель, 13 марта, 2019, 21:12 — ИА Регнум. Нельзя допустить превращения Идлиба в зону гуманитарной катастрофы, заявила 13 марта глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

The Official CTBTO Photostream Федерика Могерини

При этом она признала, что военный конфликт в Сирии не завершен.

«Возможно, началась иная фаза сирийского конфликта. Но конфликт на земле еще не завершен, и я хотела бы напомнить о необходимости избежать превращения Идлиба в место гуманитарной катастрофы», — заявила Могерини по вопросу ситуации в этой части Сирии.

Стоит отметить, что данное заявление главы дипломатической службы ЕС было сделано сразу же после нанесения серьёзных ударов по террористам, продолжающим удерживать зону «Идлиб».

Как сообщало ИА REGNUM, действующие в зоне «Идлиб» террористические группировки практически ежедневно нарушали режим прекращения огня и обстреливали примыкающие к зоне сирийские провинции.