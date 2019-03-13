Вашингтон, 13 марта, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Итало-американский автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler Automobiles отзывает 862 650 автомобилей с дизельным двигателем после скандала с фальсификацией данных тестов на вредные выхлопы. Об этом 13 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на агентство по охране окружающей среды США.

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Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Jeep, Dodge и Chrysler различных моделей, выпущенные в период с 2011 по 2016 год. На отзываемых транспортных средствах будет произведена замена компонентов каталитического нейтрализатора отработанных газов.

Напомним, в начале 2019 года Fiat Chrysler согласился выплатить свыше $700 млн для урегулирования судебных исков со стороны министерства юстиции США и владельцев транспортных средств. Концерн обвинили в установке на автомобили с дизельным двигателем специального программного обеспечения, которое позволяло скрывать реальное содержание вредных веществ в выхлопных газах.