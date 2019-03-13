Киев, 13 марта, 2019, 21:05 — ИА Регнум. Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко прогнозирует, что Вашингтон поднимет вопрос коррупции в оборонном секторе Украины в рамках выделения Киеву 250 млн долл. финансовой помощи на сектор безопасности и обороны. Соответствующее заявление Грищенко сделал 13 марта в эфире одного из украинских телеканалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономическая помощь

«Конечно будет звучать критика по этому поводу (о коррупционном скандале в оборонном секторе Украины). Вопрос будет серьезно подниматься. С другой стороны, на сегодняшний день вооруженные силы как таковые пользуются уважением в целом», — добавил Грищенко.

По его словам, США окажут серьезное давление на нового президента Украины в вопросе наведения порядка в оборонном секторе.

«Будет серьезное давление на того президента, которого выберут украинские избиратели во втором туре, чтобы навести порядок в сфере оборонной промышленности и во всех правоохранительных органах. Нужно пересмотреть сам подход к тому, каким образом мы можем предложить схему, которую будут уважать внутри страны и во вне», — сказал Грищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне посольство Украины в США проинформировало, что в официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год предусматривается предоставление Киеву 250 млн долларов на цели усиления безопасности и обороны в рамках программы «Инициатива помощи Украине в сфере безопасности». Это на 50 млн долл. больше, чем в 2019 году.

В проекте бюджета говорится, что эти средства планируется направить «на поддержку Вооруженных сил и национальных сил безопасности Украины», замену любого вооружения и товаров оборонного назначения, которые уже были предоставлены со стороны США.

В посольстве уточнили, что бюджетный запрос должен пройти обсуждение в Конгрессе США, где могут вноситься изменения и дополнения, поэтому реальные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа.