Киев, 13 марта, 2019, 20:57 — ИА Регнум. На Украине за две недели до завершения первого тура президентских выборов никто не может сказать, кто из кандидатов-лидеров выйдет во второй тур. Это подтверждает наличие реальной демократии в стране. Об этом 13 марта в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Александр Солонтай.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Единственное достижение этих президентских выборов — заметьте, две недели до завершения первого тура, четыре мощных кандидата претендуют на выход во второй тур. Никто чётко не может сказать, кто на самом деле выйдет. Сказать, что Украина — не демократическая страна, нельзя, потому что реально не знаем, кто будет в финале», — сказал Солонтай.

Он считает, что на Украине наблюдается снижение числа правонарушений на выборах из-за отказа министра МВД Арсена Авакова замалчивать факты нарушений в штабе Петра Порошено.

«У нас изменилась технология проведения выборов. Раньше власть всегда была монолитной… Когда я смотрю, что у нас МВД идет в одну сторону, а Генпрокуратура и СБУ — в другую, это снижает, а не увеличивает количество правонарушений, фальсификаций и административных решений. Это позволяет провести более честные выборы… Теперь видим другую ситуацию. В масштабах государства правоохранительные органы начали действовать не только локально. Это закончится тем, что когда оппоненты не будут знать, как себя вести друг с другом, то в конце концов начнут вести себя по закону», — считает Солонтай.

Политолог также отметил позитив в посещении силовиками избирательных штабов политиков и расследовании источников финансирования кампаний.

«Сам факт того, что правоохранители ходят по штабам и что они начинают искать правонарушения, это уже огромное достижение для Украины. Потому что раньше на все это закрывали глаза. Все это должно завершиться прекращением оборота налички на выборах. Не должно быть так, что в штабах чемоданами, мешками, пакетами деньги непонятного происхождения (от олигархов, от коррупционных потоков, от России и иностранных спецслужб)», — подытожил Солонтай.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители открыли ряд уголовных производств в связи с использованием административного ресурса и подкупом избирателей. По его словам, «Блок Петра Порошенко» использует «сетки» для скупки голосов. При этом людей подкупают за бюджетные деньги в рамках госпрограммы «Забота».

"Я приведу пример одного уголовного дела, которое расследуется в Киевской области, в Василькове. Речь идет о подкупе голосов… Один из штабов провластной команды нанимает агитаторов, агитаторы выбирают 100 человек, как правило, самых бедных, идут к этим людям в квартиры, спрашивают: «А вы готовы поддержать нашего кандидата… Есть админресурс в лице главы райадминистрации, мэра или какого-то сельского головы… И этим людям выплачивают по 1000 гривен. И этим людям, бабушкам… поступает звонок: «Вы получили тысячу гривен?» «Получили». «Мы ждем, что вы тоже проголосуете за нашего кандидата», — рассказал Аваков.

Напомним, по данным опроса украинской социологической группы «Рейтинг», шоумен Владимир Зеленский занимает первое место в президентском рейтинге. При этом за первую неделю весны укрепили позиции лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, тогда как рейтинг президента Петра Порошенко остался на прежнем уровне.

Так, Зеленского поддерживают 24,7% тех опрошенных, кто уже определился с симпатиями и собирается голосовать. На втором месте Тимошенко с показателем 18,3%, а Порошенко замыкает тройку лидеров с 16,8%. За Гриценко готовы отдать свои голоса 10,3% респондентов, у лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 9,9%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,7%, у экс-главы контрразведки Украины Игоря Смешко — 3,3%.

Зеленскому симпатизируют те, кто будет голосовать впервые: это почти каждый 10-й избиратель кандидата. Также за него хотят голосовать те, кто нечасто ходит на выборы.

Опрос проведен 1−7 марта 2019 года среди 5000 украинцев от 18 лет и старше во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования — не более 1,5%.