Тула, 13 марта, 2019, 21:03 — ИА Регнум. Исполнительская деятельность не требует управленческой подготовки, а управленческая подготовка не сводится к простому исполнению. Так говорил российский психолог Тахир Базаров, рассуждая о «ручном управлении». Сегодня этим термином балуются и применяют там, где руководитель, по сути видя безысходность, старается самостоятельно выполнить работу за подчиненных. Это то же самое, если бы вы не смогли объяснить таксисту дорогу и сели сами за руль автомобиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Дюмин

Это же можно сказать о губернаторской деятельности, когда региональная власть, поглощенная многочисленными поездками, встречами, совещаниями, часто лично не добирается до местных вопросов. Тем не менее руководитель высшего эшелона пойдет по пути «ручного управления» в крайних случаях. Ему важнее позиционировать свою территорию на другом уровне: в российских реалиях — на федеральном.

Анализ тульских региональных СМИ позволяет говорить о более 60 поездках, встречах, совещаниях и выступлениях на различных международных и федеральных форумах, где лично принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин за последние два месяца. По их итогам более 30 поручений. При этом в список входят не только официальные визиты и переговоры с высокопоставленными лицами, но и обычные беседы с населением, разбор жалоб людей, которые не нашлись к кому более обратиться с проблемами.

С житейских вопросов

Оборудовать пешеходный переход напротив школы, обеспечить формирование и подготовку земельных участков под строительство по программе расселения ветхого и аварийного жилья и получение техусловий на подведение инженерных коммуникаций и наладить работу региональных операторов по вывозу ТКО. Эти поручения в первый же рабочий день 2019-го последовали от Дюмина. Затем губернатор лично отправился в Киреевск, где по последним требованиям отремонтировали Центр образования.

«Необходимо не только делать ремонт, но и поддерживать материально-техническую базу. На базе этого центра можно интегрировать различные образовательные процессы», — отметил тогда Алексей Дюмин.

Эксперты отмечают, что глава региона за последний год уплотнил свой график поездок и связано это с личной заинтересованностью Дюмина в работе той или иной сферы.

«В любом случае, Алексей Дюмин владеет районной проблематикой, регулярно получает информацию с мест и сам выезжает в районы. Если внимательно посмотреть график поездок за прошлый год, то можно увидеть, что в январе и феврале 2018 гола поездок было не так много, а затем их количество выросло. Это связано с участием губернатора в других мероприятиях, в том числе федерального и международного уровня», — говорит руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

В конце января состоялась встреча тульского губернатора и президента России Владимира Путина, которому Дюмин доложил о результатах совместной работы МГУ с промышленными предприятиями области.

В феврале имя Дюмина обсуждали, наверное, в каждом региональном коридоре власти, после его критики в адрес российского правительства о непонятных методиках и механизмах расчета исполнения национальных проектов.

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«Одно из важных мест в работе губернатора Тульской области занимают обращения рядовых граждан."С момента появления в Тульской области Алексей Дюмин сразу выработал интенсивный рабочий ритм, который включает в себя не только непосредственное решение вопросов управления регионом, но и встречи с населением, регулярное рассмотрение обращений. В прошлом году посещение муниципальных образований области в количественном отношении сохранилось на уровне 2017 года — Алексей Дюмин так же 39 раз выезжал с рабочими и представительскими визитами. И на всех этих встречах общение с людьми проходит результативно и с большим вниманием к их проблемам», — отмечает руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгений Крылов.

По его словам, новой практикой стало проведение регулярных совещаний по развитию районов, в которых участвуют члены регионального правительства, представители муниципалитетов и районных общественных советов (Ефремов, Плавский, Заокский, Ясногорский, Щекинский, Воловский районы).

Особое место в рабочем графике тульского губернатора занимают встречи в Москве. Так, в конце февраля состоялась встреча с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно, на которой обсуждалась работа Дюмина на посту руководителя рабочей группы Госсовета по направлению «Промышленность», меры по повышению демографических показателей и социальной поддержки населения.

За первые два месяца текущего года губернатор охватил большинство сфер политической, социальной и культурной жизни региона: состоялись встречи с актером и режиссером, художественным руководителем Театра Олега Табакова Владимиром Машковым, с министром сельского хозяйства страны Дмитрием Патрушевым, с главой корпорации МСП Александром Браверманом, замминистра связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным, с членами клуба «Учитель года Тульской области» и сельскими врачами, для которых передал в ФАПы автомобили.

В марте в регионе побывал министр финансов РФ Антон Силуанов, в рамках которого обсуждались вопросы реализации нацпроекта по поддержке производительности труда и поддержки занятости, малое и среднее предпринимательство. При этом вице-премьер РФ вместе с Дюминым поехал в Новомсоковск на завод «Аэрозоль-Новомосковск».

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Стоит отметить, что визиты федеральных чиновников в регион проходят не по общепринятому формату «совещание-поручения». Схема, выбранная губернатором Тульской области, позволяет лоббировать интересы области на более высоком уровне.

«Показательно, как проходят визиты федеральных чиновников в область — обязательным пунктом программы часто становится районное предприятие или учреждение, что позволяет оценить реализацию основных задач на местах. Так, Антон Силуанов побывал на новомосковском и щёкинском предприятиях, оценил меры по повышению производительности труда и новые производственные мощности. Максим Орешкин [министр экономического развития РФ — прим.ред.] выезжал в Алексин по проблемам развития моногорода», — объясняет Евгений Крылов.

Губернатор также стимулирует активность министров и своих заместителей, которые не сидят в Белом доме, а решают проблемы непосредственно в местах их появления. Например, еще в августе прошлого года он поручил Сергею Егорову [замгубернатора — прим.ред.] взять на контроль работу по реформированию обращения с твердыми коммунальными отходами. В начале марта губернатор провел большое совещание по этому вопросу и на нем выделил узловые точки старта реформы в регионе.

Эффективность управления в более значимых показателях

Ведущий аналитик «Института региональной экспертизы» Николай Евдокимов считает губернатора Тульской области одним из самых активных руководителей российских субъектов, кто постоянно присутствует в федеральном информационном пространстве. Но объясняет, что поездки по региону далеко не самый важный момент в деятельности главы области.

«Хотя сами по себе поездки по районам и городам, безусловно, важны, но они не являются критерием, согласно которому можно давать оценки эффективности политического управления в том или ином регионе. Всё-таки есть более значимые показатели. Например, привлечённые инвестиции, рост жизненного уровня населения и тому подобные, — объясняет аналитик. — Поэтому важно не количество поездок, а качество работы управленческой системы. В целом, Тульская область по большинству основных показателей развития среди лидеров, а социологические опросы показывают, что уровень доверия к губернатору довольно высок, что тоже можно расценивать как результат прямой работы с людьми».

Отметим, что в ближайшее время у губернатора Тульской области запланирован ряд встреч с федеральными чиновниками высокого ранга. На этой неделе регион посетит министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Тема совещания вновь злободневная — реализация национального проекта «Демография». Кстати, на недавнем совещании в Туле министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в Тульской области за последний год снизилась младенческая смертность на 31% и впервые этот показатель стал ниже всероссийского уровня.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Алексей Дюмин с помощью, так называемого, ручного управления и коммуникации с жителями, выявляет и решает приоритетные проблемы области. На встречах с населением губернатор дает возможность задать вопрос и высказаться каждому, а это, по мнению экспертов, снимает гражданское напряжение.

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