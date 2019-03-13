Москва, 13 марта, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Российские ВКС нанесли точечный воздушный удар по одному из объектов террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Идлибе, сообщается в официальном заявлении Минобороны России, распространенном 13 марта.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Российское военное ведомство уточняет, что удар был согласован с турецкой стороной и его целью был склад вооружения и боеприпасов, на который были доставлены ударные беспилотники.

«Террористы планировали использовать их для воздушного нападения на российскую авиабазу Хмеймим», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ неоднократно заявлял о воздушных ударах по зоне «Идлиб», утверждая, что они наносятся российскими ВКС.