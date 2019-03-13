Менло-Парк, США, 13 марта, 2019, 20:50 — ИА Регнум. После сбоев в работе социальной сети Facebook 13 марта стали поступать сообщения о перебоях в работе принадлежащего ей сервиса Instagram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Webster2703 Instagram

У половины пользователей, сообщивших о проблеме, наблюдаются трудности с просмотром новостной ленты, ещё 32% не могут авторизоваться в своём аккаунте, а у 18% полностью недоступен сайт Instagram.

Напомним, ранее сегодня также появилась информация о сбоях в работе Facebook. Жалобы поступают от пользователей из США, стран Латинской Америки и Европы, Австралии, Филиппин и других стран.