Москва, 13 марта, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым обсудили основные вопросы ежегодного отчета правительства перед Госдумой, сообщает 13 марта пресс-служба Госдумы.

Duma.gov.ru Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин

Как передавало ранее ИА REGNUM, премьер-министр отчитается о работе правительства и результатах его деятельности за 2018 год 17 апреля. Депутаты от всех четырёх фракций уже направили главе правительства свои вопросы. Сегодня Вячеслав Володин обсудил с Дмитрием Медведевым основные положения, связанные с предстоящим отчётом правительства. Во встрече также приняли участие первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

В ходе встречи премьер-министр поддержал предложение Вячеслава Володина о внесении поправок в законопроект о пересчете пенсий малообеспеченным пенсионерам, который Госдума приняла в первом чтении накануне. Речь идёт об исключении размера индексации страховой пенсии при расчете доплаты из бюджетной системы. Депутаты планируют ко второму чтению прописать в законопроекте обязанность правительства утвердить для всех регионов единую методику расчета прожиточного минимума, чтобы избежать его занижения при установлении доплат.

Кроме того, Дмитрий Медведев проинформировал депутатов о решении рассматривать поправки к законопроектам, прошедшим первое чтение, на заседаниях правительства вместе с законопроектами. Депутаты поддерживали такое решение. Как отметил Вячеслав Володин, эта мера повысит качество принимаемых законов.