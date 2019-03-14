Рим, 14 марта, 2019, 08:23 — ИА Регнум. В Италии непривитым детям запретили возвращаться в государственные школы, сообщает 12 марта The Washington Examiner.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Родителям, которые отправляют своего непривитого ребенка в школу, назначается штраф в размере 500 евро за то, что они ставят под угрозу здоровье сверстников своего ребенка.

Закон предусматривает, что школьникам должны быть сделаны прививки от десяти заболеваний, включая ветряную оспу, полиомиелит, корь, паротит и краснуху.

Отметим, дискуссия о прививках горячо оживилась в США после вспышек заболеваний, когда-то считавшихся находящимися под жестким контролем. Во вторник, 12 марта, человек из Нью-Гэмпшира заболел корью после поездки за границу, и его сразу же отправили в больницу после прибытия в Международный аэропорт Логан в Бостоне.