Москва, 13 марта, 2019, 20:40 — ИА Регнум. В Национальном собрании Франции фракция «Республиканцы» выступила за полную отмену санкций против Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал сегодня, 13 марта, глава фракции Кристиан Жакоб на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачёвым (Чувашия).

Jean-François Benard Кристиан Жакоб

По словам Жакоба, на предстоящих выборах в Евросоюзный парламент, «Республиканцы» в своей предвыборной программе заявили, что санкции против Российской Федерации должны быть сняты.

Напомним, что Евросоюз ввел санкции против России по указанию США в 2014 году, когда Крым вернулся в состав России, а пришедшие на Украине к власти бандеровцы и их приспешники не смогли подавить сопротивление Донбасса незаконному государственному перевороту.

В странах ЕС периодически звучат призывы отменить санкции против России, но те политические силы, которые об этом заявляют, не являются ключевыми в ЕС.

Жакоб также отметил, что французские «Республиканцы» выступают за то, чтобы голос России был «как-то услышан» в Евросоюзном парламенте.

Помимо прочего, Жако подчеркнул, что в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) роль России была определяющей.