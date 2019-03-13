Москва, 13 марта, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Успешному размещению государственных ценных бумаг на аукционах 13 марта поспособствовали благоприятная рыночная конъюнктура и укрепление рубля, а также отсутствие негативных новостей на рынке. Об этом заявили в пресс-службе Министерства финансов России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Финансов РФ

Кроме этого, как считают в ведомстве, успеху поспособствовал новый механизм размещения облигаций федерального займа, в рамках которого предельный объём размещения больше не устанавливается Минфином, а определяется размером совокупного спроса.

Напомним, Минфин 13 марта разместил два выпуска облигаций федерального займа с погашением в 2022 и 2029 годах на общую сумму 91,43 млрд рублей при совокупном спросе свыше 145 млрд рублей. Это стало абсолютным рекордом размещения ОФЗ на двух аукционах в рамках одного дня за всё время проведения аукционов.