Ташкент, 13 марта, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Навойскую ТЭС, где ознакомился с процессом работы строительства второй парогазовой установки (ПГУ), сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

(сс) Ziegler175 Навойская ТЭС

Отметим, что Мирзиёев в ходе поездки в Навоийскую область 28 марта 2017 года заложил капсулу строительства второй парогазовой установки на Навоийской ТЭС.

Договор о строительстве парогазовой установки мощностью 450 Мегаватт и стоимостью 432 миллиона долларов был подписан между консорциумом японских компаний Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Hitachi Power Systems и акционерным обществом «Узбекэнерго». В настоящее время проект реализуется консорциумом Mitsubishi Corporation and MHPS и турецкой компанией Calik Enerji.

Пресс-служба отмечает, что изыскание дополнительных возможностей повышения коэффициента полезного действия электростанций — вопрос, занимающий умы технологов во всем мире. «Современным ответом на эту проблему являются парогазовые установки. В то время, как КПД традиционных станций составляет 40 процентов, у первой парогазовой установки Навоийской ТЭС этот показатель составляет 57 процентов, у второй — 61 процент», говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что в полностью готовом виде парогазовая установка на Навоийской ТЭС будет введена в строй в сентябре текущего года.

В результате введения в строй второй ПГУ будет вырабатываться в год 3 миллиарда 454 миллиона киловатт-часов электрической и тепловой энергии. По расчетам, за счет снижения расхода условного топлива, необходимого на производство 1 киловатт-часа электроэнергии, будет достигнута экономия в среднем 829 миллионов кубометров природного газа в год.

Навоийская ТЭС является основным источником электро‑ и теплоснабжения области, являющейся одним из наиболее индустриализированных регионов страны, а также потребителей соседних территорий.

От успеха инвестиционных проектов, реализуемых сегодня на этой станции, непосредственно зависит эффективное функционирование таких крупных предприятий, как Навоийский горно-металлургический комбинат, акционерные общества «Навоиазот», «Кызылкумцемент», а также электроснабжение населения.

«До 2025 года в Узбекистане планируется построить еще ряд современных парогазовых установок», отмечает пресс-служба президента Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году начала выработку электроэнергии первая на тепловых электростанциях Узбекистана парогазовая установка мощностью 478 Мегаватт, построенная на Навоийской ТЭС.