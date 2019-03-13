Кабул, 13 марта, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Военные США не могут подтвердить гибель афганских военных в результате атаки в провинции Урузган, однако подтверждают нанесение авиаудара, 13 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

«Удары были нанесены после того, как афганские и американские силы… запросили авиационную поддержку. Всё было в дыму из-за боевых действий», — сообщила журналистам представитель миссии США в Афганистане Дебра Ричардсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта афганские власти заявили, что в результате атаки ВВС США в провинции Урузган погибли пятеро военных Афганистана.

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