Вашингтон, 13 марта, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Бывший руководитель предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт по совокупности двух приговоров получил 7,5 года тюрьмы. Об этом сегодня, 13 марта, пишет The Washington Post.

Пол Манафорт

Сегодня Федеральный окружной суд в Вашингтоне приговорил Манафорта к 3,5 года тюрьмы. До этого, 8 марта, суд города Александрия (США, штат Вирджиния) приговорил Манафорта к почти четырем годам тюрьмы по целому ряду обвинений, в частности, нарушение налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов.

По данным издания, перед вынесением приговора Федеральным окружным судом в Вашингтоне Манафорт принес извинения и раскаялся за совершенные им поступки. При этом в суде Александрии он этого не сделал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Манафорту были предъявлены обвинения специальным прокурором Робертом Мюллером, который проводит расследование относительно мифического «вмешательства России» в выборы президента США 2016 года и таких же мифических связей президента Трампа с российской властью.

Мюллер не смог предъявить Манафорту ничего конкретного по существу своего расследования, однако он раскопал более раннюю деятельность Манафорта, когда он долгое время работал на Украине. В Киеве Манафорт долгое время работал на Партию регионов Украины и на президента этой страны Виктора Януковича. Именно по этой деятельности Манафорту и были предъявлены обвинения чисто экономического характера — уклонение от уплаты налогов, нарушение банковского законодательства и тому подобное.