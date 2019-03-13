Санкт-Петербург, 13 марта, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду, 13 марта, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих фигурантов резонансного уголовного дела о мошенничестве с квартирами пожилых людей. Им инкриминируется шесть эпизодов преступного завладения жильем стариков.

Ashely Moreno Арест

Участники организованной преступной группы проверяются на причастность к совершению еще не менее чем 20 аналогичных преступлений, а также убийств, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, злоумышленники под прикрытием ООО «Фонд социальной защиты пенсионеров» заставляли пенсионеров переписать на них свои комнаты и квартиры, убеждая, что жилье якобы «переходит государству». Затем людей помещали в «Дом ветеранов войны и труда № 1» в Павловске, который, по версии следствия, контролировался преступниками.

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Сегодня заключены в СИЗО на срок до 6 мая глава ООО «Фонд социальной защиты пенсионеров» Анастасия Королева, ее сожитель и соучастник Алексей Фомин, а также сотрудник ООО Дмитрий Чернов. Королевой предъявлено обвинение.

Сумма ущерба по шести вменяемым эпизодам составляет более 29 млн рублей.

Фигурантам уголовного дела по обвинению в мошенничестве, повлекшем лишение прав граждан на жилое помещение, грозит до 10 лет лишения свободы. Как считает следствие, у арестованных лиц было не менее десяти сообщников, идет установление их личностей.