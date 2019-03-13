Кабул, 13 марта, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Пятеро афганских военнослужащих погибли и не менее десяти получили ранения в результате авиаудара ВВС США в провинции Урузган, 13 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

«Атака произошла из-за недостаточной координации», — пояснили журналистам в министерстве обороны Афганистана.

Представители миссии США в Афганистане подтвердили нанесение авиаудара по запросу афганских военных, однако затруднились назвать число жертв атаки.

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