Москва, 13 марта, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел сегодня, 13 марта, совещание в формате видеоконференции по вопросу подведения итогов функционирования Красноярского энергорайона в период проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске. Чиновник констатировал, что благодаря слаженной работе сетевиков группы компаний «Россети» в период проведения спортивных мероприятий «инцидентов с нарушением электроснабжения, влияющих на функционирование стадионов и других инфраструктурных объектов, не произошло. Обеспечение надежного электроснабжения объектов Универсиады реализовано на высоком уровне».

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Для обеспечения надёжности энергосистемы в период проведения Универсиады потребовалась серьёзная предварительная работа. В частности, по словам Андрея Черезова, сетевые организации выполнили реконструкцию 13 подстанций класса напряжения 110 кВ, завершили строительство подстанции «Озерная». С 2011 года в Красноярске «раскрыто» 20 центров питания, объём доступных для технологического присоединения мощностей увеличен в 3 раза: с 146 МВА до 424 МВА.

Как ранее сообщали в ГК «Россети», во время реконструкции электросетей в Красноярске максимально использовались цифровые технологии и передовое оборудование, способное в режиме онлайн передавать данные о работе энергообъекта и возможном вмешательстве в его работу посторонних лиц. Это позволило создать один из самых современных в России центров управления электросетями, центр управления электроснабжением универсиады и центр управления безопасностью, которые способны в режиме реального времени получать и обрабатывать информацию и данные со всех критически важных энергообъектов.

Кроме того, в рамках подготовки к проведению Универсиады были организованы масштабные зимние учения, которые позволили существенно повысить надежность энергоснабжения Красноярска: на 30% снизилась аварийность в электрических сетях города, в 2 раза снизилось время ликвидации технологических нарушений, сообщил Андрей Черезов.

По информации ГК «Россети», электроснабжение Красноярска во время Универсиады обеспечивали более полутора тысяч человек производственного персонала из различных предприятий холдинга, порядка 170 единиц техники. Для резервирования электроснабжения было дополнительно задействовано 60 дизель-генераторных установок, а также 3 источника бесперебойного питания, установленных на наиболее ответственных объектах.

По словам главы «Россетей» Павла Ливинского, энергетиками выполнен колоссальный объем работ, что позволило не только подготовить энергосистему города к проведению Универсиады-2019, но и создать значительный резерв мощности для её развития на ближайшее десятилетие.

«Безаварийная работа энергосистемы Красноярска в период Универсиады — это один из ожидаемых результатов той серьезной подготовки, которую провела команда «Россетей». Вся работа по реконструкции и модернизации электросетевого комплекса Красноярска была связана не только с двенадцатью днями студенческих игр. Благодаря раскрытию энергетических «узлов» и новым мощностям для технического присоединения, существенному повышению надежности, мы создали необходимые условия для социально-экономического развития региона. Подчеркну, что мы продолжим развитие энергосистемы Красноярска с применением самых современных цифровых технологий. Так, до конца текущего года мы планируем провести реконструкцию подстанции «Молодежная» и перевести её на «цифру». А в 2020 году под Красноярском будет реализован пилотный проект по созданию одного из первых в России цифровых районов электрических сетей (РЭС) — Емельяновский РЭС», — подчеркнул Павел Ливинский.