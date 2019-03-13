Москва, 13 марта, 2019, 20:04 — ИА Регнум. Российская певица Юлия Началова, состояние здоровья которой в последние дни резко ухудшилось, была введена врачами в состояние искусственной комы. Об этом сегодня, 13 марта, сообщила пиар-директор Началовой Анна Исаева.

Реанимация

По словам Исаевой, Началова находится в реанимации и медики оценивают её состояние как тяжелое. При этом Исаева призвала журналистов не искажать факты и не путать искусственную кому с другими её видами.

«Кроме того, удивительно, как быстро распространяются всякие слухи. Мы никаких диагнозов не ставим. Мы ими не владеем», — написала Исаева на свой странице в социальной сети Instagram.

Называть диагноз Исаева отказалась и предложила дождаться официальной информации от медиков. Также она отметила, что «держит кулаки» за Началову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 38-летняя Началова поступила в больницу с жалобами на боли в ноге, однако затем её состояние резко ухудшилось.