Владикавказ, 13 марта, 2019, 20:03 — ИА Регнум. В Северной Осетии произошел вопиющий случай с участием депутата собрания представителей Ардонского района шестого созыва Василия Гогичашвили. Народный избранник, представляющий партию «Патриоты России», избил учителя начальных классов средней школы № 4 Мадину С. Ворвавшись в класс, он на глазах у малолетних детей начал ее бить, таская за волосы и выкрикивая ругательства, пишет региональный портал «Основа».

ИА REGNUM

По словам родителей, которые описали происходящее в своей жалобе главе Ардонского района Владиславу Тотрову, при этом народный избранник выражался нецензурно и обещал, что за это ему ничего не будет, потому что он является депутатом городского собрания и «ему все по …».

У детей при виде избиения началась истерика, как сообщили в жалобе их родители.

«Конечно, малолетние дети, видя происходящую картину, начали плакать, началась истерика у некоторых детей. Невзирая на это, данный нелюдь продолжал тащить за волосы учителя к директору школы с первого этажа до второго», — приводятся подробности произошедшего в жалобе.

Портал «Основа» Жалоба родителей главе города Ардона

Администрации учебного заведения удалось успокоить на некоторое время Гогичашвили. Однако в кабинете директора он вновь попытался ударить учителя, на этот раз перочинным ножом и пластиковой бутылкой, сообщается в жалобе.

В связи с произошедшим родители потребовали от главы Ардонского района Владислава Тотрова принять самые строгие меры к депутату, чтобы «такие народные избранники не представляли добропорядочных граждан в органах власти».

Инцидент случился 6 марта 2019 года. Причиной произошедшего послужил случай с племянницей депутата. Как выяснилось, у одной из учениц в раздевалке пропало 70 рублей. В это время в помещении находились три девочки. Для выяснения обстоятельств произошедшего учителя хотели поговорить с ними о произошедшем. Одной из них и была родственница Гогичашвили.

Вопиющий случай с участием депутата получил широкий общественный резонанс. В настоящее время глава района Владислав Тотров направил письма на имя лидера республиканского отделения партии «Патриоты России» Арсена Фадзаева и Светланы Доевой — руководителя парламентской фракции «Патриоты России» в законодательном органе. На ближайшей сессии районного собрания Тотров намерен поставить вопрос о дальнейшем депутатстве Василия Гогичашвили, сообщает «Основа».

"Рассчитываю и на адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов, которым предстоит установить, применялось ли со стороны депутата насилие», — цитирует градоначальника портал.

В районе вспомнили, что 28-летний Василий Гогичашвили — бывший футболист. Он окончил профессиональное училище № 7 города Владикавказа. Был избран депутатом собрания представителей муниципального образования Ардонский район Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва 18 сентября 2016 года.