Екатеринбург, 13 марта, 2019, 20:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 13 марта простились с советским и российским конькобежцем Андреем Ануфриенко. Умер он 6 марта в возрасте 48 лет, говорится в официальном сообщении на сайте Союза конькобежцев России.

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Андрей Ануфриенко участвовал в двух зимних Олимпийских играх. Также он был чемпионом мира среди юниоров, призёром европейских и мировых первенств, кроме того много раз завоёвывал чемпионские титулы в соревнованиях, проводимых среди советских и российских конькобежцев.

В последние годы жизни спортсмен был тренером юношеской команды по хоккею. «Коллегам по спорту и друзьям Андрей навсегда запомнился как профессионал с большой буквы, добрый и отзывчивый человек», — говорится в сообщении Союза конькобежцев.

Отметим, Андрей Ануфриенко родился в Свердловске 26 ноября 1970 года. Впервые о себе он заявил в 13 лет, когда завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров. После этого он получит почётное звание мастера спорта СССР международного класса.