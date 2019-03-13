Москва, 13 марта, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Современные потребители предпочитают совершать покупки с мобильных устройств буквально на ходу, где бы они ни находились. Они активно просматривают и выбирают из множества предложений различных интернет-сервисов товары и услуги в самых разных категориях — продукты, еда, красота, развлечения. По данным аналитиков компании «Биглион», количество пользователей мобильных приложений ежегодно растет на 30%.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Тот факт, что мобильные устройства практически постоянно находятся рядом с их владельцами, дает крупным компаниям в секторе e-commerce возможность использовать этот канал в качестве маркетинговой коммуникации посредством специальных мобильных приложений. Этот современный способ продвижения товаров и услуг позволяет не только удерживать клиентов, но и повысить продолжительность коммуникации с потребителем, получать обратную связь, увеличить конверсию. Компании стремятся предложить пользователю такое приложение, которое он не только с интересом скачает, но и начнет активно использовать.

В соответствии с расчетами аналитической компании AppAnnie, в 2018 году среднестатистический пользователь смартфона проводил за приложениями около трех часов в день, что на 10% больше, чем годом ранее, и на 20% превышает результат 2016-го. В сегменте приложений для шопинга, в m-commerce приложениях с каждым годом пользователи проводят времени больше. Выросло не только суммарное количество времени, которое пользователи тратят в приложениях этого сегмента, но и число сессий — прирост составил 65% с 2016 по 2018 год.

По данным аналитиков компании «Биглион», количество установок мобильного приложения Biglion на устройства с платформой Android в 2018 году превысило 1,4 млн, что на 30,3% больше, чем в 2017 году. Количество установок на мобильные устройства с платформой iOS в 2018 году составило почти 1,1 млн, что превышает показатель 2017 года на 31,7%.

Мобильное приложение Biglion позволяет пользователям еще и экономить. «В 2018 году мобильные приложения Biglion получили новый дизайн, а вместе с ним и новый, более понятный пользовательский опыт. Android-приложение обзавелось альтернативой ApplePay — платежной системой GooglePay. В приложениях появился кэшбэк, который позволяет возвращать часть денег за покупку» — рассказывает Дмитрий Чебнев, руководитель отдела мобильной разработки Biglion.

Активность пользователей Biglion подтверждается статистическими данными компании. В 2017 году с мобильных устройств на платформе Android сформировано более 524 тыс. заказов, в 2018 году — почти 783 тыс. — прирост составил 49,3%.

С мобильных устройств на платформе iOS в 2017 году сделано около 844 тыс. заказов, в 2018 году — уже более 1 млн, что на 25% больше.

Тенденция к росту очевидна. Интересно, что у владельцев мобильных устройств на платформе iOS лидирует категория «Рестораны», причем наиболее актуальный сегмент — доставка еды. А у пользователей с мобильными устройствами на Android высока доля покупок в категории «Развлечения».