Ашхабад, 13 марта, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Министром иностранных дел Туркмении Рашид Мередов во время рабочего визита в Исламабад провел переговоры с президентом Пакистана Арифом Алви. Об этом сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

Neftegaz.ru Газопровод ТАПИ

В ходе встречи глава МИД Туркмении и пакистанский лидер обсудили сотрудничество между двумя странами в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, культурной и гуманитарной сферах.

Особое внимание стороны уделили проектам строительства газопровода ТАПИ, который будет пролегать между Туркменией, Афганистаном, Пакистаном и Индией, а также линий электропередачи и оптоволоконной связи по маршруту Туркмения — Афганистан — Пакистан.

Помимо этого, Рашид Мередов и Ариф Алви рассмотрели вопросы, касающиеся создания нового транспортно-транзитного коридора от морских портов Пакистана до международного морского порта Туркменбаши.

По итогам визита делегации МИД Туркмении в столицу Пакистана были подписаны «Основные условия Договора по проекту строительства газопровода ТАПИ», а также ряд других документов о сотрудничестве между госорганами двух стран.

ИА REGNUM напоминает, что ТАПИ — это проект магистрального газопровода, который планируется проложить по территории Туркмении, Афганистана, Пакистана и Индии. Общая протяженность его должна составить порядка 1 700 км, предполагаемая мощность — около 33 млрд кубометров природного газа в год. Стоимость проекта превышает $7,9 млрд (более 519,5 млрд рублей).

Отметим, в 2017 году стало известно о переносе даты запуска международного магистрального газопровода ТАПИ с 2019 года на 2020 год из-за того, что туркменские власти пока не смогли накопить достаточно денег для реализации своей части этого газотранспортного проекта.