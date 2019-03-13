Сочи, Краснодарский край, 13 марта, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Финал конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг. начался 13 марта с Социального дня. Утром финалисты провели открытые уроки в школах Сочи, а после обеда высадили целую аллею деревьев и кустарников. Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

Лидерыроссии.рф Финалисты конкурса «Лидеры России» высаживают деревья

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Акция «Аллея лидеров» — это вторая часть основной программы Социального дня. В ней приняли участие более 600 человек — все 300 финалистов, а также учащиеся образовательного центра «Сириус» и ученики лицея № 59. Разбившись на пары «конкурсант — школьник», они высадили 300 деревьев и кустарников.

Лидерыроссии.рф «Аллея лидеров» в Сочи

Каждая пара должна была по предварительно нанесенной разметке подготовить место и высадить предложенное растение. Акцию курировали профессиональные озеленители, которые перед началом мероприятия проинструктировали участников о правилах посадки. Акция проходила под дождем, но все запланированные результаты были достигнуты. В Сочи появилась «Аллея лидеров», на которой высажены фотинии, боярышники, магнолии, эвкалипты, пихты, кипарисы и церцисы. Мероприятие завершилось установкой памятной таблички.