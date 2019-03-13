Киев, 13 марта, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Госавиаслужба Украины ввела временный запрет на полёты Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 в воздушном пространстве страны, сообщается 13 марта на сайте ведомства.

annca

«С даты и времени издания этого решения запрещаются полеты на самолетах Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 до, в пределах, или над территорией Украины», — указано в тексте сообщения.

Эксплуатация самолётов вышеуказанных типов приостановлена на Украине с 17.00 мск 13 марта

Напомним, 12 марта использование самолётов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 было приостановлено в воздушном пространстве Евросоюза и целого ряда других государств мира.

Как сообщало ИА REGNUM, такое решение было вызвано серией катастроф самолётов этого типа, последняя из которых произошла 10 марта в Эфиопии. В катастрофе Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек, включая восемь членов экипажа.