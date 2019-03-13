Тверь, 13 марта, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Новый вертолет Ми-8 для нужд санитарной авиации поступил в Тверскую область 13 марта в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Этот вертолет стал вторым в составе санавиации региона, он будет базироваться на аэродроме в Змеёво. Новый вертолет уже полностью готов к работе, сформирована и обучена бригада медиков.

Пресс-служба правительства Тверской области Новый вертолет Ми-8 санавиации Тверской области

«Тверской области поставлен новый современный вертолет, оборудованный всем необходимым для оказания медицинской помощи. Протяженность нашей области — более 400 километров, поставленный нам Ми-8 позволяет сделать вылет и доставить больного в медицинское учреждение без дозаправки. Что очень важно — проводить медицинские процедуры, реанимационные мероприятия можно прямо на борту во время полета. Это означает, что мы сможем спасти жизни многих наших граждан», — отметил губернатор Игорь Руденя, комментируя получение нового вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, сертификат о присоединении Тверской области к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории Российской Федерации и передаче региону нового вертолёта был вручен Игорю Рудене в феврале на площадке Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля. Изначально предполагалось, что регион получит вертолёт «Ансат», однако затем было принято решение о поставке в Тверскую область Ми-8 — такой выбор связан с тем, что эта машина способна совершать полеты на дальние расстояния без дозаправки. Вертолёт изготовлен АО «Вертолеты России», входящим в состав Госкорпорации «Ростех».

Для Тверской области развитие санитарной авиации крайне актуально: регион является самым крупным в ЦФО, через него проходят федеральные трассы. Вертолеты позволяют оперативно доставить пациентов в тяжёлом состоянии из отдалённых районов в областную столицу или федеральные медицинские центры. С 2011 года, когда в регионе начали использовать санитарную авиацию, были спасены жизни почти 500 человек. Сегодня на территории Тверской области насчитывается 25 площадок, где могут приземляться вертолеты санавиации, в том числе одна — рядом с областной клинической больницей в Твери.