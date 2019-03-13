Москва, 13 марта, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Российский режиссер и один из членов жюри Клуба веселых и находчивых Юлий Гусман прокомментировал слова актера Леонида Ярмольника о том, что шутки в КВН в последние годы стали несмешными. Соответствующее заявление Гусман сделал сегодня, 13 марта, в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Напомним, что Ярмольник в эфире интернет-канала «Дождь» заявил, что в последние годы КВН просто невозможно смотреть, так как шутки там совершенно несмешные, и большой удачей является та передача, в которой хотя бы одна шутка была бы хоть сколько-нибудь смешной.

По мнению Гусмана, Ярмольник сгущает краски и преувеличивает. Также режиссер признался, что он не знает, с чем связана критика Ярмольника, который ранее довольно длительное время был в жюри КВН, в адрес передачи.

«Леонид Исаакович — взрослый человек с огромным чувством юмора, умный, яркий, имеет право на свою точку зрения. Но, мне кажется, она несправедлива. Мы только начали сезон, и уже было несколько блистательных выступлений и шуток», — сказал Гусман.