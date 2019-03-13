Вашингтон, 13 марта, 2019, 19:37 — ИА Регнум. Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн выразил уверенность в том, что первым человеком, ступившим на поверхность Марса, будет женщина. Об этом он заявил в эфире Science Friday.

Aynur_zakirov Марс

По словам Брайденстайна, следующим человеком на Луне после долгого перерыва будет женщина. Это же касается и Марса.

«Вообще, по всей вероятности, следующим человеком, ступившим на поверхность Луны, будет женщина. Это также касается и первого человека на Марсе — скорее всего, это будет женщина», — сказал глава NASA.

Брайденстайн подчеркнул, что NASA всячески стремится к тому, чтобы в агентстве был широкий и разнообразный спектр талантов.

«И мы с нетерпением ждём первой женщины на Луне», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время в прессе вновь стала актуальна тема пилотируемого полета на Марс и Луну. Если с естественным спутников Земли все выглядит довольно реалистично, то касательно Марса пока нет четких представлений о том, как именно будет осуществлен полет.