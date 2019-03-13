Reuters: Путин запустит две новые ТЭС в Крыму в годовщину воссоединения
Симферополь, 13 марта, 2019, 19:26 — ИА Регнум. Агентство Reuters утверждает, что две новые тепловые электростанции в Крыму — Балаклавскую и Таврическую ТЭС — запустит к годовщине воссоединения полуострова с Россией лично президент Владимир Путин 18 марта. Об этом Reuters сообщает сегодня, 13 марта, со ссылкой на несколько источников.
По данным Reuters, запуск Балаклавской и Таврической ТЭС запланирован на 18 марта. В этот день президент России Владимир Путин также должен быть в Крыму, утверждают другие источники. Из этого Reuters делает выводы, что Путин лично даст старт работе двух новых электростанций.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году после государственного переворота на Украине жители Крыма провели референдум о самоопределении. По результатам референдума Крым вернулся в состав России. Пришедшие на Украине к власти бандеровцы и их приспешники не смирились с потерей Крыма и попытались устроить различные блокады полуострова — продовольственную, энергетическую и другие. Однако ничего у них не получилось, Россия справилась со всеми трудностями интеграции. Две новые электростанции в Крыму строятся как раз в рамках программы по укреплению энергетического потенциала полуострова.