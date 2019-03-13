Симферополь, 13 марта, 2019, 19:26 — ИА Регнум. Агентство Reuters утверждает, что две новые тепловые электростанции в Крыму — Балаклавскую и Таврическую ТЭС — запустит к годовщине воссоединения полуострова с Россией лично президент Владимир Путин 18 марта. Об этом Reuters сообщает сегодня, 13 марта, со ссылкой на несколько источников.

Rumlin Строительство Балаклавской ТЭС. Октябрь 2016 года

По данным Reuters, запуск Балаклавской и Таврической ТЭС запланирован на 18 марта. В этот день президент России Владимир Путин также должен быть в Крыму, утверждают другие источники. Из этого Reuters делает выводы, что Путин лично даст старт работе двух новых электростанций.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году после государственного переворота на Украине жители Крыма провели референдум о самоопределении. По результатам референдума Крым вернулся в состав России. Пришедшие на Украине к власти бандеровцы и их приспешники не смирились с потерей Крыма и попытались устроить различные блокады полуострова — продовольственную, энергетическую и другие. Однако ничего у них не получилось, Россия справилась со всеми трудностями интеграции. Две новые электростанции в Крыму строятся как раз в рамках программы по укреплению энергетического потенциала полуострова.