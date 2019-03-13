Златоуст, Челябинская область, 13 марта, 2019, 19:25 — ИА Регнум. В челябинском Златоусте суд временно закрыл торговый комплекс «Планета». Соответствующее определение вынес областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Chel-oblsud.ru Челябинский областной суд

По данным надзорного ведомства, на момент проверки в комплексе не было автоматической системы тушения пожара. Это и стало основанием для требования о приостановлении его работы до устранения нарушений.

Примечательно, что суд Златоуста отказался удовлетворить требование прокуратуры. Но затем Челябинский облсуд вынес определение, которым отменил предыдущее решение и полностью удовлетворил требование прокурора.

Решением Златоустовского городского суда Челябинской области в удовлетворении исковых требований отказано. Прокурор, не согласившись с решением суда, обжаловал его в апелляционном порядке. Определением Челябинского областного суда решение суда первой инстанции отменено, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Сейчас решение суда предстоит выполнить. Ход его исполнения находится в прокуратуре на контроле.