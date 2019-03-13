Иерусалим, 13 марта, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в преследованиях политических оппозиционеров, оккупации Кипра и геноциде курдов.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Об этом Нетаньяху написал 13 марта на своей странице в Twitter.

«Эрдоган, диктатор, бросивший в тюрьму десятки тысяч политических оппонентов, совершающий геноцид курдов и оккупирующий Северный Кипр, читает мне, Государству Израиль, израильской армии лекции о демократии и этике войны. Шутка», — написал Нетаньяху.

Ранее, после очередного всплеска беспорядков и столкновений палестинцев с израильскими силовиками на Храмовой горе, где стоят священные для палестинцев мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, президент Турции назвал Нетаньяху убийцей палестинских детей и деспотом.