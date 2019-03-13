Москва, 13 марта, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России подала в суд на «Новую газету». Об этом сообщила сегодня, 13 марта, пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

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ФСБ подала иск против «Новой газеты» о защите деловой репутации. Процесс начнется 21 марта. Спецслужба просит удалить и опровергнуть информацию, опубликованную в «Новой газете», которая, по мнению ФСБ, действительности не соответствует.

Уточняется, что речь идет о неких материалах, опубликованных «Новой газетой», в которых утверждается, что ФСБ якобы применяет незаконные методы получения признательных показаний, иными словами — пытки.