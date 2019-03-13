Москва, 13 марта, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Российский актер Леонид Ярмольник заявил, что современные команды Клуба веселых и находчивых (КВН) выступают крайне несмешно, а саму передачу в последние годы стало невозможно смотреть. Об этом Ярмольник заявил в интервью телеканалу «Дождь» в передаче Hard Day's Night.

Vicpeters Леонид Ярмольник в 1985 году

По мнению Ярмольника, в последнее время качество передачи сильно снизилось.

«Последние несколько лет это смотреть нельзя», — отметил актер.

Он также подчеркнул, что в нынешней ситуации одна достойная шутка за игру — это уже победа.

При этом Ярмольник считает, что в былые времена (когда он входил в жюри КВН), эта передача была «пульсиком времени». Тогда КВН исполнял функцию трамплина для творческой молодежи, которая могла получить достойную оценку своих талантов. Также Ярмольник заверил, что цензуры в КВН никогда не было.

Кроме того, Ярмольник утверждает, что это он выдвинул идею приглашать первых лиц государства на игры КВН. Актер считал, что это могло вызвать «симпатию миллионов».

Напомним, что Ярмольник действительно долгое время входил в жюри КВН. Однако несколько лет назад он перестал участвовать в съемках передачи из-за конфликта с Александром Масляковым.