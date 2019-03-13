Москва, 13 марта, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Салоники, совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Об этом 13 марта сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Eduard Heisterkamp SSJ-100

По информации ведомства, после взлёта в «Шереметьево» при наборе самолётом высоты произошло растрескивание лобового стекла воздушного судна, в связи с чем экипажем было принято решение об экстренной посадке.

Сообщается, что на борту находились 48 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них в результате инцидента не пострадал.

Воздушное судно было отбуксировано к месту стоянки до выяснения причин произошедшего, пассажиры рейса были отправлены в пункт назначения ближайшим бортом.

По факту ЧП проводится доследственная проверка. Прибывшими на место следователями проведён осмотр самолёта, опрошены члены экипажа, истребована техническая документация. Сообщается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.