Тамбов, 13 марта, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Тамбовской области из федерального бюджета в этом году будет направлено свыше 9,1 млрд рублей господдержки, что на 6% больше, чем в прошлом году, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Почти 4,6 млрд рублей из этих средств будет направлено на реализацию национальных проектов.

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По нескольким направлениям Тамбовщина получит больший объем господдержки, чем многие другие регионы ЦФО: на создание в образовательных организациях дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов в сельской местности, улучшение жилищных условий сельских жителей, обеспечение жильем молодых семей, поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров.

Отметим, что дополнительно к выделяемым средствам органы исполнительной власти области планируют привлечь еще более 2 млрд рублей межбюджетных целевых трансфертов, в том числе в рамках национальных проектов — более 190 млн рублей.

В соответствии с указом президента страны «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Тамбовская область принимает участие в 11 национальных проектах, реализуя 49 региональных проектов.

«Реализация нацпроектов сегодня — главная задача, на которую нацеливает всех нас президент России, и все, что делается сегодня в регионе, следует рассматривать в контексте этих проектов», — считает губернатор Александр Никитин.

В настоящее время в Тамбовской области по каждому национальному и региональному проекту определены кураторы из числа заместителей главы администрации области. Задачи нацпроектов полностью соотносятся с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. В Тамбовской области эта работа находится на личном контроле главы региона.