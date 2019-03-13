Салехард, 13 марта, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Панты ямальских оленей пользуются спросом на международном рынке, особенно в Китае. Однако сегодня ни одно предприятие в Ямало-Ненецком автономном округе не экспортирует панты напрямую, так как в России до сих пор отсутствуют ГОСТы на заготовку и переработку данной продукции, сообщили в пресс-службе главы региона в ответ на запрос корреспондента ИА REGNUM.

Yanao.ru Олень

Панты — это рога северного оленя в период их активного роста. В это время они имеют пористую структуру и наполнены кровью, а снаружи покрыты тонкой бархатистой кожей с короткой мягкой шерстью. Панты широко используют в китайской народной медицине для сохранения силы и молодости. В СССР из них производились медицинские средства, применяемые при переутомлении, артериальной гипотензии и других заболеваниях. В современной России государственного регулирования пантовой и эндокринной продукции оленеводства не существует.

По данным информационно-аналитической системы «Меркурий», в 2018 году с территории Ямала официально было вывезено около 500 тонн пантов и рогов северного оленя. Поставки могли быть гораздо больше по объёмам, если бы этот бизнес не носил полулегальный характер. Ямальские панты пока лишь закупают представители китайского бизнеса, которые провозят молодые оленьи рога через свободные экономические зоны, в основе своей — через Гонконг.

Согласно информации от хозяйствующих субъектов, в 2018 году цена реализации пантов северного оленя колеблется от 900 до 2 тыс. рублей за килограмм в зависимости от качества продукции. Нетрудно подсчитать, что регион теряет на отсутствии легальной реализации пантов миллиарды рублей. Зато пышно цветёт «чёрный рынок» оленьих рогов.

«В 2018 году правительство ЯНАО инициировало принятие ветеринарно-санитарных правил заготовки рогов (пантов) северного оленя. Проект находится на рассмотрении в Минсельхозе России», — сообщает пресс-служба главы региона.

Ежегодно в регионе увеличивается количество аттестованных объектов по первичной переработке (сушке) пантов. В настоящее время эту деятельность ведут четыре предприятия. Заготовители, не имеющие условий для переработки, вступают в договорные отношения либо вывозят панты в сыром, замороженном виде.

Оборот пантов и рогов северного оленя урегулирован лишь 589-м приказом Минсельхоза России, в части необходимости оформления ветеринарных сопроводительных документов на данный вид сырья. Для перемещения партий молодых рогов (пантов) северного оленя, заготовителю необходимо предоставить заключение ветеринарного врача о том, что животные, от которых получено сырье, здоровы.

Тем временем при сокращении пастбищ с кормовой базой на Ямале растёт поголовье оленей. По оперативным данным муниципальных образований оно составляет 710 тысяч голов — это самое большое поголовье северного оленя в мире. Ягельные пастбища тем временем не успевают восстанавливаться, и не редкостью стало каслание по моровым местам. По расчетам ученых, на восстановление выбитых лишайниковых пастбищ потребуется не менее 50 лет при полном прекращении выпаса. От учёных звучат предложения о перераспределении животных из наиболее загруженных Ямальского и Тазовского района в Надымский и Красноселькупский, где численность оленей не столь высока, также предлагается развитие изгородного оленеводства.

Полноценный экспорт налажен пока лишь в плане оленины. На убойно-холодильных комплексах Ямала заготавливается и перерабатывается мясо и субпродукты северного оленя (сердце, печень, языки и т. д.), частично заготавливается кровь, ведётся обработка оленьих шкур.

На заготовительных комплексах килограмм мяса принимается по цене от 130 до 210 рублей — в зависимости от категории мяса. Стоимость субпродуктов колеблется от 170 до 500 рублей за килограмм.

По данным «Анализа рынка оленины в России», подготовленного BusinesStat, зарубежный рынок заинтересован в оленине из России. Львиная доля экспорта идёт в страны Европейского Союза. В 2014—2018 годах основной объем российского экспорта оленины осуществлялся агропромышленными предприятиями, расположенными на Ямале. В 2015 году объём российского экспорта оленины составил 335,6 тонн, в 2018 году — уже 464,9 тонн, больше на 3,7%. По оценкам BusinesStat, в 2019—2023 гг. экспорт оленины из России будет расти на 5,4% ежегодно.