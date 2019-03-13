Аддис-Абеба, 13 марта, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Перед крушением пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines командир корабля сообщил наземным службам о неких внешних проблемах. Об этом сегодня, 13 марта, заявил генеральный директор авиакомпании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам в интервью газете The Wall Street Journal.

Airman Joe Hendricks, U.S. Navy Радар авиадиспетчера

Напомним, что самолет вылетел из аэропорта Аддис-Абебы и направлялся в столицу Кении Найроби. Однако воздушное судно рухнуло на землю спустя всего несколько минут после взлета.

По данным авиакомпании, экипаж сообщил наземным диспетчерам, что возникли неполадки «с управлением полетом». По словам Гебремариам, пилоты запросили возвращение в аэропорт Аддис-Абебы.

Также Гебремариам сообщил, что черные ящики разбившегося самолета будут расшифровывать в одной из стран Европы. В какой именно, он не уточнил. Это может быть Великобритания, Франция или Германия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский Boeing 737 MAX 8 разбился 10 марта. На борту самолета находились 157 человек, в том числе трое граждан России. Все они погибли.