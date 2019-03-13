Киев, 13 марта, 2019, 18:16 — ИА Регнум. Внефракционный депутат, основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко считает, что украинские власти пытаются «языковым законом» отвлечь внимание от коррупционного скандала в госконцерне «Укроборонпром» и Совете национальной безопасности и обороны. Об этом Бойко заявил 13 марта в кулуарах Верховной Рады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Рассмотрение этого закона (закона «об украинском языке») преследует две цели: первое — попиариться перед выборами. Второе — отвлечь от коррупционного скандала, который поверг в шок всю страну. Когда во время войны пацанва (о 22-летнем Игоре Гладковском, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского — ИА REGNUM ) зарабатывает на солдатах — высшая степень цинизма и за это они должны отвечать. Я имею в виду тех, кто «крышевал» окружение Порошенко и преступные схемы в период войны и гибели людей», — сказал Бойко.

Он обвинил судебно-правоохранительную систему в нежелании искоренять коррупцию в СНБО и «Укроборонпроме».

"Армия и вся система госуправления поражены коррупцией. Два года лежали материалы, два года ни один из правоохранительных органов палец об палец не ударил, чтобы остановить разворовывание армии, которую хвалят и о которой говорят все высшие чины государства. Между словами и делами сегодняшнего режима колоссальная пропасть… Мы привлечем к ответственности тех, кто цинично, прикрываясь войной, разворовывал страну. Обокрали пенсионеров, инвалидов, неимущих. При этом наживаться на войне — это особый цинизм», — добавил Бойко.

Ранее, журналист Богдан Чухлиб опубликовал фото имения Игоря Гладковского в селе Козин Киевской области.

«Это фотография дома Игоря Гладковского. Думаю, никто в здравом уме не будет утверждать, что он честно заработал на него в его 22 года», — отметил Чухлиб.

Напомним, с февраля 2019 года журналисты программы «Наші гроші» опубликовали три расследования, в котором обвинили первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря Гладковского, экс-руководство госконцерна «Укроборонпром», руководство ГПУ, СБУ в хищениях в оборонном комплексе Украины. По данным журналистов, фигуранты схемы хищения средств в оборонном комплексе Украины «заработали» минимум 250 млн. грн. (9,2 млн. долл.) во время войны на Донбассе. Журналисты утверждают, что участники организованной группы, куда входят представители СНБО и «Укроборонпрома», посредством фирм-прокладок скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два — четыре раза дороже перепродавали их заводам «Укроборонпрома». Одной из таких прокладок выступал завод «Кузница на Рыбальском», который принадлежал Порошенко.

Как сообщалось, в марте президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя секретаря СНБО Гладковского. «Так же он снят с должности председателя межведомственной комиссии политики военно-технического сотрудничества и экспортного контроля», — сказал Порошенко.