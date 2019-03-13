Жиздра, Калужская область, 13 марта, 2019, 18:08 — ИА Регнум. В Калужской области направлено в суд уголовное дело по факту незаконного сбыта боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили 13 марта корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф Авиабомбы времён войны, приготовленные для продажи

Житель Жиздринского района в ходе раскопок в лесном массиве нашёл две авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны — без взрывателей и хвостовой части, но содержащие взрывчатые вещества. Опасные находки мужчина выкопал и перевез на тракторе к месту жительства при содействии двух своих знакомых.

В дальнейшем «черные копатели» предприняли попытку продать бомбы. Данная информация стала известна сотрудникам органов внутренних дел. В качестве покупателей выступили полицейские. Местные жители были задержаны в момент совершения сделки купли-продажи. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела при проведении обысков по месту жительства фигурантов следователи обнаружили и изъяли два металлоискателя, патроны различных калибров и две боевые гранаты Ф-1.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Куйбышевского района Калужской области на протяжении ряда лет занимался раскопками в местах боевых действий периода Великой Отечественной войны. В ходе обысков, проведенных в рамках расследования уголовного дела, полицейские изъяли у «чёрного копателя» 25 патронов калибра 7,62 мм, патрон от противотанкового ружья, бездымный порох массой более 700 грамм, ручную осколочную гранату, два детонатора от гранат, две винтовки «Мосина», две винтовки «Маузер», пистолет-пулемет Шпагина, части пулеметов Дегтярева и «Максим», гранату Ф-1 и другое вооружение.