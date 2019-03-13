Калуга, 13 марта, 2019, 18:03 — ИА Регнум. В правоохранительные органы Калужской области 13 марта поступило сообщение от жительницы города Белоусово Жуковского района об убийстве ею своего мужа.

Нож

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК России по Калужской области Лилия Мошкова, 12 марта вечером 40-летняя женщина на почве неприязненных отношений с 51-летним супругом причинила ему ножевые ранения шеи, от которых мужчина скончался на месте. Следственными органами в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся следственные действия, назначены экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемой в убийстве грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2018 года 35-летняя калужанка решила убить своего сожителя и его мать. Она подожгла плед и приказала своим детям покинуть дом, а затем заблокировала единственный выход из дома. Мужчине удалось разбить окно и покинуть горящий дом вместе с пожилой матерью. Суд признал подозреваемую виновной в совершении преступлений и назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.