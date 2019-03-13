Москва, 13 марта, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал предложенные депутатами «Единой России» поправки в регламент Саратовской областной думы.

Srd.ru Заседание Саратовской областной Думы

Миронов обратил внимание на то, что на обсуждение любого вопроса в парламенте отводится 15 минут, дольше — нельзя; один и тот же депутат не может высказываться по теме повестки дважды; аудио‑ и видеозапись в зале заседаний допускаются лишь по специальному разрешению спикера заксобрания.

«Это яркий пример абсурда, к которому приводит монополия одной партии. Конечно, чтобы отштамповать антинародные законы, господам из «Единой России» больше 15 минут не нужно, им иногда и 15 секунд хватает. Но они забывают главное — не вечно им сидеть в депутатских креслах!» — написал Миронов в Facebook.

«Саратовские единороссы решили заткнуть рот оппозиционным депутатам», — делает он вывод.