Калуга, 13 марта, 2019, 16:10 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 13 марта, состоялось внеочередное заседание Городской думы. Были внесены поправки в бюджет города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, доходная часть бюджета осталась без изменений, перераспределяются средства в рамках ранее утверждённых параметров.

Duma.kaluga.ru На заседании Городской думы Калуги

300 тысяч рублей выделяется на проведение ежегодного городского мероприятия, связанного с шествием выпускников. 12 миллионов рублей перераспределяются между мероприятиями подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги». Средства будут использованы для обустройства базы и стоянки техники МБУ СМЭУ по адресу ул. Тарутинская д.1

Были согласованы сделки муниципальным унитарным предприятием. МУП «Управление калужского троллейбуса» согласована сделка по заключению договора аренды муниципального недвижимого имущества. МУП «Калугатеплосеть» была согласована сделка, связанная с приобретением стальной трубы на сумму 10 миллионов 650 тысяч рублей.

В рамках часа контроля была заслушана информация о состоянии автомобильных дорог местного значения.

«Состояние автомобильных дорог Калуги обсуждалось на заседании областного правительства и на встрече депутатов с губернатором Калужской области, перед городскими властями была поставлена задача в кратчайшие сроки привести улицы города в надлежащие состояние, депутатами было решено рассмотреть этот вопрос в ходе часа контроля и обсудить дальнейшие действия Городской управы», — сообщил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

В результате инвентаризации улично-дорожной сети было установлено, что порядка 25 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия находится в ненормативном состоянии. Всего на проведение ямочного ремонта в городском бюджете было заложено 25 миллионов рублей, в настоящее время освоено порядка 5 миллионов. Ямочный ремонт проводился на основании предписаний ГИБДД и обращений жителей.

За февраль и март было выполнены работы по ямочному ремонту на площади 2000 квадратных метров. В связи с тем, что асфальтовые заводы полноценно заработают только при плюсовой температуре, работы выполнялись литым асфальтом, который приходилось завозить из Тулы. Стоимость его в 2,5 раза превысила стоимость обычного асфальта. Также в ходе ремонта применялись новые технологии — инфракрасный прогрев дорожного полотна, что позволяло использовать обычный асфальт. Основной объём ямочного ремонта дорог будет выполнен после того, как асфальтовые заводы заработают на полную мощность.

Первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Волков сообщил депутатам, что в настоящее время 167 калужских дорог находятся на гарантии, 11 подрядным организациям направлены уведомления о необходимости проведения гарантийного ремонта. Подрядчикам поставлена задача привести дороги в нормативное состояние до 10 апреля, в противном случае будут применены штрафные санкции, ремонт будет выполнен силами муниципалитета, а счета выставлены подрядным организациям.

Также будет проведена встреча с собственниками 17 железнодорожных переездов, которые обязаны провести их ремонт.

К концу марта Городская управа планирует заключить контракты на ремонт 27 дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По проекту планируется отремонтировать улицы Грабцевское шоссе, Гурьянова, Ленина, Тульскую, Никитина, Глаголева, Плеханова, Рылеева, Баженова, Академика Королева, Октябрьскую, Пухова, Марата, Пушкина, Баррикад, автомобильные дороги в деревне Лихун, микрорайонах Малинники и Турынино.

К 1 мая планируется привести в нормативное состояние основные городские магистрали.

Депутат Яков Казацкий предложил управлению городского хозяйства взять на особый контроль ремонт улицы Никитина.

«В прошлом году улица уже ремонтировалась, при выполнении ремонтных работ было допущено множество грубых технологических нарушений», — сообщил коллегам депутат.

«Подрядчик ещё в прошлом году должен был самостоятельно устранить все недоработки, не дожидаясь уведомлений Городской управы, — отметил Александр Иванов. — В данном случае необходимо провести претензионную работу и заставить подрядную организацию устранить недочёты за свой счёт».

Был затронут вопрос ямочного ремонта улицы Рылеева.

«Улица Рылеева вошла в проект «Безопасные и качественные дороги», поэтому ямочный ремонт на ней не предусмотрен, но в районе сильно нагруженных перекрёстков такой ремонт необходимо провести, не дожидаясь начала капитального ремонта дорожного полотна», — уверен депутат Виктор Борсук.

Также, по мнению депутата, необходимо расширение проезжей части улицы Пушкина в районе перекрёстка с улицей Плеханова, что позволит повысить пропускную способность и избежать аварийных ситуаций.

Было принято решение обсудить этот вопрос с городским головой.

Заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов поинтересовался у градоначальника, планируется ли применять в Калуге комплексный подход к ремонту дорог, предусматривающий выбор нескольких улиц города, ремонт их проезжей части и прилегающей инфраструктуры — тротуаров, остановочных пунктов, обустройство парковочных карманов и пешеходных переходов.

По словам городского головы Калуги Дмитрия Разумовского, такие планы у Городской управы есть, в рамках комплексного подхода планируется также ремонт и благоустройство дворовых территорий вдоль этих улиц. В настоящее время вопрос прорабатывается с участием министерства дорожного хозяйства Калужской области и министерства строительства и ЖКХ.