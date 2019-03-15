Ярославль, 15 марта, 2019, 11:07 — ИА Регнум. В России не утихает интерес к истории затопленных в советское время городов: после обмеления вод Рыбинского водохранилища в 2014 году как российские, так и зарубежные туристы начали активно осваивать подводный туризм и ездить на место заброшенных городов в попытке найти и сохранить частицы русской истории.

Дмитрий Радченко Под водой

Дмитрий Радченко Под водой

В конце февраля в Ярославской области завершилась многодневная экспедиция по поиску старинных находок. Дайверы разбили лагерь «Малая Арктика» на льду Рыбинского водохранилища в попытке найти каменных львов, украшавших бывшую усадьбу Мусиных-Пушкиных в селе Иловна Брейтовского района. Несмотря на то, что самих львов пока отыскать не удалось, экспедиция может положить начало новому туристическому направлению, уверены участники проекта «Затопленные святыни Мологского края».

Алексий Иванов Один из дней работы многодневного ледового лагеря «Малая Арктика»

Дмитрий Радченко Палатка участников экспедиции «Малая Арктика»

Как корреспонденту ИА REGNUM заявил один из инициаторов исследования, председатель общественного совета при департаменте туризма региона Андрей Тутариков, в 2017 году в рамках проекта команде подводных исследователей удалось обнаружить остатки кирпичной дорожки и кафеля дворянской усадьбы Мусиных-Пушкиных Иловна, а также сохранившуюся аркаду старинной набережной. Он отметил, что изучение «русской Атлантиды» на Ярославской земле будет интересно как профессионалам, так и любителям. По итогам подводных экспедиций идейные вдохновители проекта планируют создать виртуальный музей на основе технологий 3d-моделирования.

Дмитрий Радченко Ночёвка в ледовом лагере

Дмитрий Радченко Ночёвка в ледовом лагере

Напомним, ряд других русских городов оказались в зоне затопления в связи с решением о строительстве гидроузлов в районе Углича и Рыбинска в 30-е годы XX века: под воду ушло более 700 городов и деревень, множество храмов и церквей. В Мологском крае были уничтожены Леушинский женский монастырь, Югская Дорофеева пустынь, усадьба Борисоглеб и ряд других исторических монументов. Однако спустя более полувека в округе восстановлена лишь малая часть церквей. Как прокомментировал настоятель Троицкого храма в п. Каменники иерей Сергий, «когда церкви стоят вот так, бесхозные, они стоят укором совести каждого русского человека».

«Почему не восстанавливают, есть две причины. Первая: они не востребованы народом пока, так как народ в русской глубинке оскудел, люди уезжают в города, и эти храмы по факту оказываются невостребованными. Храмы живут, когда в них идёт служба. Для того чтобы они ожили, должен народ вернуться в опустевшие селения. С другой стороны, и государственная власть должна поддерживать эти храмы, средства отпускать, потому что прихожане своими силами при всём желании будут не в состоянии всё это восстановить», — подчеркнул он.

Ещё один город, который был затоплен при строительстве Рыбинской ГЭС, — Весьегонск, или «Весь Ёгонская» в Тверской области. Самый крупный из оставшихся после затопления монументов — церковь Казанской иконы Божией Матери 1811 года постройки. Она подверглась большому разрушению в ходе революции 1917 года, люди успели вынести из неё несколько икон, но большая часть храма была сожжена. Во время Великой Отечественной войны здание пустовало, в церковь поставили дизельные генераторы, которые давали необходимое электричество.

Сегодня церковь пустует и всё больше разрушается, но на стенах ещё можно найти росписи старинных икон. В интерьере сохранились фрагменты масляной живописи, выполненной около 1913 года в память 300-летия дома Романовых бежецким цеховым мастером Алексеем Яковлевым. Церковь является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения.

«Церкви не восстанавливают, потому что нет средств. Здесь дороги хуже, чем в Донбассе после бомбардировки», — отметил местный житель Валентин.

В ближайшей деревне есть ещё одна старая церковь: в ней не проводятся службы, и никто не занимается её возрождением. Встаёт вопрос, может быть, экономически невыгодно реставрировать храмы в малонаселённых районах страны? Однако в округе почти отсутствуют действующие церкви, где тогда молиться людям? Сейчас многие из храмов законсервированы для дальнейшего использования, а внутри вместо икон и фресок — старая мебель и крысы. Также заброшенные церкви часто становятся популярным местом у «неформальных» групп.

Анна Ковальчак Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь в Тверской области

Анна Ковальчак Сохранившиеся иконы

Анна Ковальчак Заброшенная церковь в Тверской области

«Кто в Твери, кто в Москве работает. А тут мусор убирают, как 200 лет назад было. С поправкой на нынешнее время», — заявил библиотекарь города Весьегонск.

Анна Ковальчак Остатки иконописи

Анна Ковальчак Русская деревня

Анна Ковальчак Вид церкви изнутри

Местные жители, которым каждый день приходится смотреть на полуразрушенные святыни, заявили, что «церкви людям нужны — без веры жить нельзя». Ведь для людей зажжённые лампады храма часто становятся символом веры и жизни. А сохранившиеся остатки церквей и городов стали символом Руси, её силы и мощи.