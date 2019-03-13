Владимир, 13 марта, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Жители города Владимира Александр Степанов и Кирилл Ишутин написали открытое письмо губернатору Владимиру Сипягину, в котором потребовали вернуть бесплатные завтраки для учеников начальной школы и лишить депутата Николая Горохова звания Почётного гражданина Владимирской области. Как передаёт ИА REGNUM, причиной такого требования стало «уничижительное высказывание» Горохова о владимирских школьниках в день, когда Совет народных депутатов лишил их льгот.

Екатеринбург.рф Школьное питание

«Давайте действительно адресно решать эти вопросы. Иначе эти сытые мальчики, которые выбрасывают хлеб на пол, понимаете, будут получать те же дивиденды, как и другие», — сказал Николай Горохов на заседании 6 декабря 2018 года.

Авторы письма считают, что своим высказыванием депутат оскорбил большую часть «прилежных владимирских детей и их родителей». Также их возмутило, что, как Почётный гражданин, Горохов получает право на бесплатный проезд в общественном транспорте и ежемесячные выплаты из бюджета.

Степанов и Ишутин просят лишить Горохова звания Почётного гражданина «за совершение действий, порочащих это почётное звание». Также они просят губернатора, региональное законодательное собрание, мэрию и городской совет народных депутатов рассмотреть вопрос о выделении средств на бесплатные завтраки для учеников младших классов во владимирских школах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во Владимире бесплатное питание для младшеклассников отменили в конце 2018 года. В мэрии заявили, что на это недостаточно средств в бюджете, а затем решение поддержал совет народных депутатов Владимира. Льготы оставили только за инвалидами и детьми из многодетных и малообеспеченных семей. Каждый завтрак остальных младшеклассников обходится их родителям в 20 рублей.

Директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева на пресс-конференции 5 марта, отвечая на вопрос об отменённых льготах, заявила, что организация питания в школах — забота родителей. Позже она назвала свои слова оговоркой, пояснив, что федеральное законодательство не обязывает региональные власти оплачивать питание школьников.