Владимирцы требуют от губернатора вернуть бесплатные завтраки в школах
Владимир, 13 марта, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Жители города Владимира Александр Степанов и Кирилл Ишутин написали открытое письмо губернатору Владимиру Сипягину, в котором потребовали вернуть бесплатные завтраки для учеников начальной школы и лишить депутата Николая Горохова звания Почётного гражданина Владимирской области. Как передаёт ИА REGNUM, причиной такого требования стало «уничижительное высказывание» Горохова о владимирских школьниках в день, когда Совет народных депутатов лишил их льгот.
«Давайте действительно адресно решать эти вопросы. Иначе эти сытые мальчики, которые выбрасывают хлеб на пол, понимаете, будут получать те же дивиденды, как и другие», — сказал Николай Горохов на заседании 6 декабря 2018 года.
Авторы письма считают, что своим высказыванием депутат оскорбил большую часть «прилежных владимирских детей и их родителей». Также их возмутило, что, как Почётный гражданин, Горохов получает право на бесплатный проезд в общественном транспорте и ежемесячные выплаты из бюджета.
Степанов и Ишутин просят лишить Горохова звания Почётного гражданина «за совершение действий, порочащих это почётное звание». Также они просят губернатора, региональное законодательное собрание, мэрию и городской совет народных депутатов рассмотреть вопрос о выделении средств на бесплатные завтраки для учеников младших классов во владимирских школах.
Как уже сообщало ИА REGNUM, во Владимире бесплатное питание для младшеклассников отменили в конце 2018 года. В мэрии заявили, что на это недостаточно средств в бюджете, а затем решение поддержал совет народных депутатов Владимира. Льготы оставили только за инвалидами и детьми из многодетных и малообеспеченных семей. Каждый завтрак остальных младшеклассников обходится их родителям в 20 рублей.
Директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева на пресс-конференции 5 марта, отвечая на вопрос об отменённых льготах, заявила, что организация питания в школах — забота родителей. Позже она назвала свои слова оговоркой, пояснив, что федеральное законодательство не обязывает региональные власти оплачивать питание школьников.