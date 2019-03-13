Киев, 13 марта, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Украинские производители были вынуждены снизить объем перевозки железнодорожным транспортом с 442 млн тонн в 2013 г. до 322 млн тонн в 2018 г. — в первую очередь из-за высоких тарифов на перевозку.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

С таким заявлением сегодня, 13 марта, выступил глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко, передает корреспондент ИА REGNUM .

Эксперт утверждает, что стоимость перевозки грузов на Украине в долларовом эквиваленте выше по сравнению с Россией в 1,75 раза, и с Казахстаном в 1,66 раза, при этом в стране продолжают поднимать цены на перевозки по железной дороге.

«Россия и Казахстан, заботясь об увеличении промышленного производства и сохранении конкурентного преимущества на внешних и внутренних рынках, не стали максимально повышать цены на грузовые ж/д перевозки. Так, повышение цен в 2018 году по сравнению с 2013 годом в пересчете на 1 тонно-километр в национальной валюте в России составило 12,5%, а в Казахстане наоборот произошло снижение на 9,1%! В то же время Украина повысила цены на 110,5% (или в 2,1 раза), что особенно сильно ударило по отечественным производителям», — анализирует ситуацию Криворучко.

По его словам, в итоге страдают аграрии, горняки и металлурги.

«Положение аграрного сектора, большая часть линейных элеваторов которого фактически отрезана от железнодорожных перевозок, вообще катастрофическое. У горняков и металлургов ситуация тоже не сильно лучше… Все это свидетельствует о катастрофической неэффективности украинских железных дорог, которые в очередной раз пытаются повысить и без того высокий тариф на свои перевозки, переложив бремя ответственности за свою неэффективность на национальных производителей», — подчеркивает специалист.

ИА REGNUM напоминает, в феврале этого года министерством инфраструктуры Украины был обнародован проект документа, которым меняются принципы госполитики в сфере регулирования тарифов на железнодорожные перевозки, и вводится автоматическая индексация тарифов АО «Укрзализныця».

Предполагалось, что в течение этого года четыре раза будут повышены тарифы на перевозку грузов — с 1 февраля на 16,6%, с 1 апреля — на 2,5%, с 1 июля — на 5% и с 1 октября — на 7,5%.

В железнодорожной компании утверждают, что на следующие пять лет им необходимо всего около 6 млрд долларов, так что повышение тарифа жизненно необходимо.

«Если мы не будем поднимать тариф, то мы вообще останемся без перевозок, будет происходить дальнейшее падение объемов перевозок. Индексация тарифов напрямую влияет на тот уровень капинвестиций, который мы направляем на капитальный ремонт инфраструктуры, локомотивного парка. Ведь чем меньше средств мы инвестируем в эти потребности, тем меньше грузов мы сможем перевезти», — заявил на одной из конференций директор по стратегическому развитию и инвестициям УЗ Антон Саболевский.

Финансовых итогов деятельности «Укрзализныци» на сегодня в открытом доступе нет, однако известно, что за первое полугодие 2018 года компания получила 468,36 млн грн чистой прибыли, что в 3,82 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.