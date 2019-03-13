Екатеринбург, 13 марта, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Ситуация в екатеринбургском детском центре «Созвездие», обращения по поводу которого рассылаются властям, требует тщательного разбора. Об этом заявила глава комиссии по молодежной политике гордумы Галина Арбузова на заседании объединения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Администрация города Екатеринбург

«Меня тревожит ситуация c «Созвездием». Есть много обращений, ситуация продолжает развиваться в нехорошем направлении. Всё это произошло с приходом нового руководителя — Слепухиной!» — заявила Арбузова.

Обращения отправлялись городским и областным чиновникам и даже местным оппозиционерам, поэтому нужно оперативно разобраться с ситуацией, считает депутат.

Позже парламентарий пояснила корреспонденту ИА REGNUM, что из клуба была уволена часть работников.

Слова Арбузовой были адресованы председателю комитета по молодежной политике мэрии Екатеринбурга Юлии Касимовой. Касимова заверила депутата, что ознакомилась с обращениями.

«Ситуация пока не решена»,— признала чиновник.

Комментариев от представителей центра пока нет.

Напомним, о ситуации в «Созвездии» писали городские СМИ в конце 2018 года. Новое руководство детско-юношеского центра обвинялось в скрытой «оптимизации» помещений и сотрудников.

Детско-юношеский центр «Созвездие» объединяет более десятка клубов для детей и подростков по различным интересам и спортивным направлениям. На официальных ресурсах структуры сообщается, что всего в подразделениях «Созвездия» задействованы 5 900 детей.