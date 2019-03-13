Калуга, 13 марта, 2019, 17:01 — ИА Регнум. В Центральном федеральном округе из 61 моногорода и 14 территорий опережающего развития целевые показатели выполняют только три. Такая информация была озвучена 13 марта в Калуге на выездном семинаре, организованном аппаратом полномочного представителя президента России в ЦФО совместно с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» при поддержке правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Участники встречи

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в ЦФО Артур Ниязметов заявил участникам встречи, что в 16 регионах Центрального федерального округа находится 61 моногород, в 11 регионах созданы 14 территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), но плановые показатели по количеству привлеченных резидентов и новых рабочих мест выполнены только в трёх.

«Необходимо усилить работу по привлечению инвесторов. При этом важно подключить тот бизнес, который работает в столицах субъектов, в других городах, всех заинтересованных. Для этого максимально проинформировать о тех возможностях, которые есть для работы на данных территориях», — заявил Ниязметов.

По мнению полпреда, регионам также необходимо активнее использовать ресурсы созданных государством институтов развития, прежде всего профильного фонда. На федеральном уровне принято решение приостановить процесс создания новых территорий опережающего развития.

«В этой связи на нас с вами лежит ответственность за те, которые созданы, чтобы они заработали на полную мощность», — заключил полпред.

Губернатор Анатолий Артамонов предложил «перейти от политики разрозненной агитации инвесторов к пакетному предложению, хотя бы в пределах округов» и подчеркнул, что на проходящих в стране крупных инвестиционных форумах регионам гораздо эффективнее работать совместно.

На территории Калужской области расположены два городских поселения, включенные в перечень моногородов — Сосенский Козельского района и город Кондрово Дзержинского района. В 2017 году моногород Сосенский получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В конце 2018 года подана заявка на создание ТОСЭР в Кондрово. К настоящему времени подписано пять соглашений с инвесторами о намерениях разместить в нем свои производства.