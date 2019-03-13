Омск, 13 марта, 2019, 16:51 — ИА Регнум. В Омске следователи проверяют появившуюся в местных масс-медиа информацию о том, что пассажира, которому стало плохо, просто высадили из маршрутного такси, даже не вызвав для него скорую.

Admomsk.ru Маршрутные такси. Омск

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 марта, в областном следственном управлении СКР, по предварительным данным, инцидент произошёл 9 марта.

Водитель маршрутного такси на остановке «ТЦ «Флагман» высадил на улицу 50-летнего пассажира, которому стало плохо в маршрутке, он потерял сознание. При этом для мужчины даже не вызвали скорую помощь. Более того, вытаскивая находившегося без сознания пассажира, водитель маршрутки ударил его головой о металлический поручень, причинив травму. Водитель, как сообщается, «равнодушно уехал», а пассажир скончался на улице до приезда врачей.

В ходе проверки следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего. В том числе будет дана правовая оценка действиям водителя.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пугающий инцидент произошёл в 2017 году в Перми. Женщина потеряла сознание в автобусе. Позже врачи диагностировали у неё инсульт. Пострадавшая, которую сочли пьяной, провела в автобусе почти три часа, скорую ей вызвали уже сотрудники автопарка, куда прибыл автобус. Женщина скончалась в больнице на следующий день.

Читайте также: В Перми женщина с инсультом три часа находилась в автобусе без помощи