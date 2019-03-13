Челябинск, 13 марта, 2019, 16:49 — ИА Регнум. В Челябинске прокуратура требует отменить постановление Советского райсуда о назначении бывшему сити-менеджеру Сергею Давыдову наказания в виде судебного штрафа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

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Апелляционное представление 13 марта направлено в областной суд. Прокуратура полагает, что изложенные в постановлении суда выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Также в ведомстве считают, что райсуд нарушил уголовно-процессуальное законодательство и неправильно применил уголовное законодательство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Давыдов обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. 5 марта суд постановил прекратить уголовное дело и назначить подсудимому судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.

С ходатайством о применении такой меры выступил следователь ФСБ.