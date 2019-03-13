Москва, 13 марта, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Процессы деиндустриализации и дезинтеграции экономики РФ идут полным ходом. Об этом 13 марта корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Так он прокомментировал обещание министра экономического развития РФ Максима Орешкина рассмотреть изменение методики расчёта реальных доходов Росстатом.

Иван Шилов ИА REGNUM Федеральная служба государственной статистики

«Российские чиновники всё делают логично и осознанно, — сказал Жуковский. — Они понимают, что системный кризис в стране всерьёз и надолго. Российская экономика топчется на месте последние 10 лет. По официальным данным Росстата и Всемирного банка, с 2008 года по 2017 год ВВП на душу населения по паритету покупательной способности вырос на 1,7%. Это вообще ни о чём. У того же самого Китая этот показатель вырос на 93%, у Индии — на 77%, у Малайзии, Таиланда, Индонезии и Вьетнама — рост от 43% до 64%».

В среднем по мировой экономике рост составил, по словам Жуковского, около 35%, а США и Евросоюз «выросли» примерно на 10−15%.

«Поэтому поводов для оптимизма нет, — констатировал экономист. — «Наверху» прекрасно понимают, что процессы деиндустриализации и дезинтеграции экономики идут полным ходом. Бегство капитала за последние 10 лет превысило 740 млрд долларов. Это почти 43−44 трлн рублей по нынешнему обменному курсу. Это 3,5 федеральных бюджета страны. Соответственно, растёт бедность. В РФ стало на 5 млн человек живущих за чертой бедности».

В такой ситуации у чиновников, как заметил Жуковский, остаётся один единственный вариант — просто нагло рисовать красивые цифры и выдавать желаемое за действительное.

«У нас за последние четыре года были изменены методики расчёта ВВП, показателей промышленного производства, инвестиций в основной капитал, — сказал экономист. — Теперь, видимо, решили взяться за погром статистики всерьёз и основательно. И мы видим пересмотр всех основных макроэкономических показателей. Министр Орешкин, например, недоволен методикой подсчёта уровня производительности труда, Ольга Голодец не согласна с методикой подсчета количества граждан РФ, живущих за чертой бедности, Медведев много раз говорил, что ему не нравится, как подсчитывается ВВП. Минфин критиковал расчёт показателей реальных располагаемых доходов».

По словам Жуковского, Росстат должен быть независим от исполнительной власти и в идеале быть подотчётен парламенту, дабы оппозиционные партии в случае необходимости могли требовать проверки статистических документов, методик расчётов и так далее.

«Когда Росстат подчиняется министру экономического развития, возникает конфликт интересов, потому что Министерство экономического развития, которое напрямую отвечает за выполнение майских указов, за ускорение экономики, за увеличение темпов роста промышленного производства, получило возможность просто рисовать необходимые цифры», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр экономического РФ Максим Орешкин заявил изданию «Ведомости», что в Росстате должны рассмотреть возможность коррекции методики расчёта реальных доходов жителей РФ. Министр заверил, что обсуждение новой методики пройдёт максимально публично.